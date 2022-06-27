Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
+29°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Дом. Семья27 июня 2022 10:29

На птичьих правах: делегация утят остановила движение в центре Челябинска и пошла к главному архитектору

Возле управления архитектуры Челябинска сняли на видео семью утят
Олег КОСТЕНКО
Никто из утят не пострадал. Фото: Юрий Пономарев / yuraponomarev.ru

Никто из утят не пострадал. Фото: Юрий Пономарев / yuraponomarev.ru

В Челябинске на улице Воровского произошла умилительная ситуация – мама-утка провела за собой утят через дорогу. Правда, в неположенном месте. Но водители пернатую семью пропустили и никто не пострадал. Забавно, что произошло все перед крыльцом управления архитектуры и градостроительства города.

– Чиллябинск. Важная делегация сегодня пришла к Павлу Крутолапову, – пошутил автор видео.

«Чиллябинск» здесь от молодежного слова «чилл» — отдых и расслабление.

Возможно, семья пошла обсуждать комфортную городскую среду для пернатых, ведь в городе они на птичьих правах — пруд днем с огнем не сыщешь, а на реке Миасс уткам стали мешать сапбордисты.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru