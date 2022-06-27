На птичьих правах: делегация утят остановила движение в центре Челябинска и пошла к главному архитектору

Никто из утят не пострадал. Фото: Юрий Пономарев / yuraponomarev.ru

В Челябинске на улице Воровского произошла умилительная ситуация – мама-утка провела за собой утят через дорогу. Правда, в неположенном месте. Но водители пернатую семью пропустили и никто не пострадал. Забавно, что произошло все перед крыльцом управления архитектуры и градостроительства города.

– Чиллябинск. Важная делегация сегодня пришла к Павлу Крутолапову, – пошутил автор видео.

«Чиллябинск» здесь от молодежного слова «чилл» — отдых и расслабление.

Возможно, семья пошла обсуждать комфортную городскую среду для пернатых, ведь в городе они на птичьих правах — пруд днем с огнем не сыщешь, а на реке Миасс уткам стали мешать сапбордисты.

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