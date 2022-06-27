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Общество27 июня 2022 12:22

В Челябинской области не нашлось выпускников, получивших 100 баллов на ЕГЭ по биологии

Для поступления в вуз на экзамене нужно было набрать минимум 36 баллов
Ян Стоев
Ян Стоев
Всего 42 человека смогли набрать от 81 до 99 баллов.

Всего 42 человека смогли набрать от 81 до 99 баллов.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинской области нет стобалльных работ по результатам ЕГЭ по биологии. Как сообщили в региональном Министерстве образования и науки, этот предмет сдавали более 2,5 тысяч выпускников.

— В целом баллы по биологии одиннадцатиклассники получили довольно хорошие несмотря на то, что стобалльных результатов в области нет. Результаты в диапазоне от 81 до 99 баллов показали 42 человека, — рассказала первый заместитель Министра образования региона Елена Коузова.

Установленный минимальный балл на ЕГЭ по биологии, ниже которого вузы не могут устанавливать проходной порог для абитуриентов, составляет 36 баллов.

Напомним, 2 июня в Челябинской области выпускники сдавали ЕГЭ по профильной математике. Во время проведения экзамена на нарушении попался один человек. Комиссия заметила, как он списывал что-то с бумажки, и выгнала его из аудитории. А на экзаменах по истории и физике 6 июня шпаргалки нашли у двух выпускников. Теперь нарушители будут пересдавать экзамены только в следующем году.

Ранее «Комсомолка» наведалась в челябинскую школу, чтобы почувствовать атмосферу экзамена, пообщаться с учениками и узнать об их хитростях. Репортаж читайте в нашем материале.

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