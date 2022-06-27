В Челябинской области не нашлось выпускников, получивших 100 баллов на ЕГЭ по биологии

Всего 42 человека смогли набрать от 81 до 99 баллов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинской области нет стобалльных работ по результатам ЕГЭ по биологии. Как сообщили в региональном Министерстве образования и науки, этот предмет сдавали более 2,5 тысяч выпускников.

— В целом баллы по биологии одиннадцатиклассники получили довольно хорошие несмотря на то, что стобалльных результатов в области нет. Результаты в диапазоне от 81 до 99 баллов показали 42 человека, — рассказала первый заместитель Министра образования региона Елена Коузова.

Установленный минимальный балл на ЕГЭ по биологии, ниже которого вузы не могут устанавливать проходной порог для абитуриентов, составляет 36 баллов.

Напомним, 2 июня в Челябинской области выпускники сдавали ЕГЭ по профильной математике. Во время проведения экзамена на нарушении попался один человек. Комиссия заметила, как он списывал что-то с бумажки, и выгнала его из аудитории. А на экзаменах по истории и физике 6 июня шпаргалки нашли у двух выпускников. Теперь нарушители будут пересдавать экзамены только в следующем году.

Ранее «Комсомолка» наведалась в челябинскую школу, чтобы почувствовать атмосферу экзамена, пообщаться с учениками и узнать об их хитростях. Репортаж читайте в нашем материале.

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