Экс-начальник полиции Челябинска переходит на работу в ГУ МВД по области

Сергей Миронов руководил полицией Челябинска с 2014 года. Фото: ГУ МВД России по Челябинской области

Бывший начальник УМВД России по городу Челябинску Сергей Миронов переходит работать в региональный полицейский главк. Он займет должность заместителя начальника тыла ГУ МВД и приступит к обязанностям 29 июня. Об этом корреспонденту «Комсомолки» сообщила начальник пресс-службы регионального полицейского главка Елена Епимахова.

— Начальник ГУ МВД по Челябинской области Михаил Скоков подписал приказ о назначении Сергея Миронова на должность заместителя начальника тыла ГУ МВД. Временно исполняющим обязанности начальника УМВД по Челябинску станет Андрей Меньшенин, — рассказала Елена Епимахова.

Сергей Миронов был назначен на должность начальника полиции Челябинска в декабре 2014 года. На этом посту он сменил Игоря Иванова, который перешел работать в ГУ МВД по региону.

Напомним, в конце мая руководителем ГИБДД региона стал Иван Путков, а начальником ГИБДД Челябинска был назначен Александр Гайде. Они оба работают в органах внутренних дел более 20 лет.

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