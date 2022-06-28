«Это часть транспортной реформы»: в Челябинске определили оператора платных парковок

Платные парковки — это часть транспортной реформы 2021–2024 года Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске определились, кто будет заниматься платными парковками. Решение поддержали депутаты Оператором платных парковок в Челябинске будет «Геоцентр». С таким предложением на 30-м заседании Челябинской городской думы выступил вице-мэр Андрей Ксензов.

— Пилотный проект завершен. Платные парковки — это часть транспортной реформы 2021–2024 года, — объяснил Ксензов

Как добавил председатель Челябинской городской думы Андрей Шмидт, решение фактически действует, это техническая правка.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru