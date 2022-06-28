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Общество28 июня 2022 7:05

«Это часть транспортной реформы»: в Челябинске определили оператора платных парковок

За работу платных парковок в Челябинске будет отвечать «Геоцентр»
Алена МЫЗГИНА
Алена МЫЗГИНА
Платные парковки — это часть транспортной реформы 2021–2024 года

Платные парковки — это часть транспортной реформы 2021–2024 года

Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске определились, кто будет заниматься платными парковками. Решение поддержали депутаты Оператором платных парковок в Челябинске будет «Геоцентр». С таким предложением на 30-м заседании Челябинской городской думы выступил вице-мэр Андрей Ксензов.

— Пилотный проект завершен. Платные парковки — это часть транспортной реформы 2021–2024 года, — объяснил Ксензов

Как добавил председатель Челябинской городской думы Андрей Шмидт, решение фактически действует, это техническая правка.

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