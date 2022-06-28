«Полиция приехала через 44 минуты»: жители Магнитогорска просят усилить охрану парка после жесткой драки

Магнитогорцы напились и устроили драку средь бела дня Фото: скрин из видео Артема Сабирова

В Магнитогорске Челябинской области пьяные мужчины устроили эпичную драку. Все это случилось 26 июня рядом с мангальной зоной в парке за ТРК «Континент». По словам очевидцев, магнитогорцы изрядно напились средь бела дня. Одному из них, видимо, надоело насаживать мяско на шампуры, и он достал нож, угрожая людям вокруг.

— Один мужик был, он с ножом кидался на людей в мангальной зоне. Другой его уработал, отработал у него телефон, в итоге образовалась драка, — рассказал автор видео Артем Сабиров.

Ужаснувшиеся горожане вызвали полицию. Об этом услышали драчуны, которые тут же решили побыстрее убежать, но их попытка была обречена на провал. Приехавший наряд полиции быстро разыскал нетрезвых дебоширов и задержал их.

— Нарушителями общественного порядка оказались жители Магнитогорска 1976 и 1984 годов рождения, они привлечены к административной ответственности по статье 20.1 «Мелкое хулиганство» КоАП РФ, — уточнили в пресс-службе полиции Магнитогорска.

За такие выходки их могут оштрафовать на тысячу рублей или арестовать на 15 суток.

В социальных сетях жители Магнитогорска обеспокоились произошедшим. По словам горожан, полиция ехала на вызов около 40 минут.

— Все, кто здесь дебоширил, успели разойтись. Полиция приехала через 44 минуты, я считаю, что это очень долго, — пишет Артем.

Учитывая, что у нетрезвого мужчины был нож, за это время он мог наворотить страшных делов. В связи с этим магнитогорцы просят постоянный патруль в парке за «Континентом», поскольку место очень популярно среди жителей города, по вечерам там часто отдыхают семьи с детьми. Появится ли патруль здесь, пока неизвестно.

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