В инфекционной больнице Челябинской области откроют новые отделения

Ирина Гехт ответила на вопросы в эфире радио «Комсомольская правда-Челябинск».

В инфекционной больнице Челябинской области в этом году откроются два новых отделения. Они будут предназначены для лечения заболеваний, не связанных с коронавирусом. Об этом сегодня в эфире радио «Комсомольская правда-Челябинск» сообщила первый вице-губернатор региона Ирина Гехт.

Больница в Малой Сосновке после снижения пациентов с ковидом станет полиинфекционным центром. До конца года здесь откроется первое в регионе паллиативное отделение для ВИЧ-инфицированных и отделение для пациентов с гепатитом.

- Принцип строительства больницы, который был выбран, а это «лепестки», позволяет сохранить полиинфекционное направление работы. Отделения появятся в этих «лепестках» и будут находиться отдельно друг от друга, - объясняла КП-Челябинск Ирина Гехт.

Сейчас больница остается единственной ковидной базой в регионе. И пациенты продолжают поступать.

- Последние несколько дней фиксируем рост госпитализаций пациентов с коронавирусной инфекцией. Он есть и в Москве, и в Европе. Ежедневно в больницу поступает 50-60 человек. Успокаиваться рано, - добавила Ирина Гехт.

По словам первого вице-губернатора, к новым вспышкам инфекции, будь то холера или оспа обезьян, система здравоохранения региона готова, хотя пока поводов для беспокойства нет.

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