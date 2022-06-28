В микрорайоне Чурилово в Челябинске построят новую поликлинику

Нынешняя поликлиника не справляется с большим потоком пациентов. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Чурилово в Челябинске построят новую поликлинику. Администрация города уже заключила контракт. В ближайшее время начнутся работы.

Поликлиника будет расположена на пересечении улиц Конструктора Духова и Сергея Герасимова. Согласно документам, учреждение должно быть построено к 30 декабря 2022 года.

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