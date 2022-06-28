Трехлапая жаба и никаких лишних мыслей: челябинец выиграл в лотерею 1 млн и поделился рецептом удачи

Фото из личного архива Дмитрия Бадина

Челябинец Дмитрий Бадин выиграл в лотерею загородный дом за 900 тыс. рублей и еще 50 тыс. рублей бонусом. Как сообщили в пресс-службе «Столото», от дома победитель отказался, решил получить выигрыш деньгами.

Дмитрий Бадин работает водителем, на легковой машине возит врачей детской поликлиники. Он любит путешествовать и мечтает побывать за границей, но призовые деньги потратит не на турпутевку, а на покупку собственного автомобиля и мобильного телефона.

— Это удивительные эмоции! У меня появилось невероятное чувство легкости, как будто я снял стальные оковы. Думаю, такое ощущение приходит лишь победителям лотерей, — поделился челябинец впечатлениями от выигрыша.

Новоиспеченный миллионер верит в удачу и старается привлечь ее всевозможными средствами.

— Ношу цепочку с камнем хризопраз, дома храню статуэтки трехлапой жабы и Хотея. С таким арсеналом талисманов я обязан был выиграть, — раскрыл свои методы горожанин.

Выигрышный лотерейный билет он тоже купил неспроста, а доверившись знаку судьбы. На доске объявлений возле автобусной остановки мужчина увидел картинку с подковой. После этого он дважды ходил в лотерейный киоск, купил там много билетов лотереи «Золотая подкова».

— Выбрал без лишних мыслей левой рукой, — уточнил Дмитрий Бадин детали своей методики.

Узнав, что выиграл, мужчина вернулся в киоск с билетами, поделился радостью с продавщицей и преподнес ей бутылку шампанского.

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