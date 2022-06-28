Челябинец с топором напал на пенсионерку, чтобы отобрать у нее несуществующее ружье

Казалось бы, палки легко отличить от оружия. Но для нетрезвого челябинца эта задача оказалась непосильной. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ, Кирилл САДЫКОВ

Житель Челябинска пытался ограбить пенсионерку, думая, что та несет ружье. 65-летняя женщина вечером возвращалась домой с дачного участка. С собой в специальном чехле она несла палки для скандинавской ходьбы. На улице Дербентской кто-то ударил пенсионерку по голове. Обернувшись, она с ужасом увидела незнакомца, держащего в руке топор. Мужчина попытался вырвать у дачницы чехол с палками, требуя отдать ружье.

— Женщина старалась объяснить, что никакого оружия у нее нет, тогда нападавший еще раз ударил потерпевшую по голове, после чего скрылся, — рассказали в региональном ГУ МВД.

Нападавшего быстро разыскали. Это оказался 46-летний неоднократно судимый челябинец. Полицейским он объяснил, что с пьяных глаз принял чехол в руках пенсионерки за оружейный.

Мужчину задержали и отправили в изолятор временного содержания. В отношении него возбудили уголовное дело о разбое. Челябинцу грозит лишение свободы сроком до 10 лет.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru