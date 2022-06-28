«Лучше так, чем залипать в смартфон»: челябинские дети устроили заплыв в огромной луже возле дома

Дети плещутся в огромной луже после дождя в Челябинске Фото: скрин из видео Эльдара Гарипова

В Челябинске дети устроили заплыв в огромной луже, которая появилась после дождя возле дома, сообщает Hornews. То, как они развлекались, засняли на видео соседи. Видимо, до озера было идти слишком далеко, поэтому мальчишки выбрали лужу. Ребята плескались в воде, катались на самокате и обрызгивали друг друга.

Видеоролик попал в социальные сети, и челябинцы отреагировали на него с умилением. Говорят, что лучше пусть дети плещутся в луже, чем проводят свое лето, уткнувшись в экран смартфона. Некоторые горожане даже захотели присоединиться и поплавать тоже, чтобы вспомнить детство. Если что, лужа появляется после дождя на улице Скульптора Головницкого в микрорайоне «Парковый».

Кстати, насчет красочного лета и отвлечения детей от смартфонов. Недавно мы писали про девушку из Челябинска, которая рисует мультяшных персонажей мелом на асфальте. Этим делом заинтересовались детишки, и теперь они с удовольствием ей помогают.

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