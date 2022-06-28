Силовики во время рейда накрыли подпольное казино, которое создал 55-летний челябинец

Казино находилось в нежилом помещении. Фото: Юрий СОКОЛОВ

В Челябинске задержали 55-летнего мужчину, который организовал подпольное казино в нежилом помещении на улице Чичерина. Также была изъята компьютерная техника и сотовые телефоны. Как сообщили в ГУ МВД по региону, деятельность незаконного бизнеса пресекли в ходе совместного рейда следователи и полицейские.

— Проводятся мероприятия по установлению и задержанию остальных участников противоправной деятельности, — сообщили в ведомстве.

На мужчину возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр). Сейчас он находится под стражей.

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