Челябинка отсудила у сетевой компании компенсацию за смерть своей собаки от удара током

Доводы хозяйки собаки на суде оказались убедительнее, чем у сетевой компании. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Металлургический районный суд Челябинска обязал АО «Электросети» выплатить компенсацию хозяйке собаки, чей питомец погиб от удара электрическим током. В пользу истца была взыскана сумма в 33 тысячи рублей. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Инцидент произошел в августе 2020 года. Хозяйка вместе со своей собакой прогуливалась в промышленной зоне «ЧМК». Животное в какой-то момент наступило на оголенный провод и получило смертельный удар электрическим током.

Сторона защиты в ходе судебного заседания вину отрицала. Утверждалось, что провода под напряжением не были, а женщина допустила грубое нарушение, прогуливаясь в промышленной зоне.

Однако хозяйка животного предоставила данные экспертизы, которые подтверждали смерть от удара электрическим током. Кроме того, она продемонстрировала на суде видеозапись с места происшествия, где было видно, что провод все-таки был под напряжением. Тоже самое подтвердили и опрошенные свидетели. В итоге суд встал на сторону хозяйки собаки.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru