Готовь сани летом: эскиз ледового городка-2023 в Челябинске покажут в июле

В этом году на площади Революции будет не две, а три больших горки. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске ищут компанию, которая разработает проект ледового городка на площади Революции. Аукцион объявили 24 июня, а победители выберут уже 4 июля. Тема этого года – «Ледяной аквариум». КП-Челябинск подробно изучил, что должно быть в городке.

В этом году власти готовы заплатить за проект 358,3 тыс. рублей, тогда, как в прошлом году сумма была почти на 20 тысяч рублей больше – 376,6 тыс. рублей, а по факту подрядчик получил 374,8 тыс. рублей. В документах указано, что эскизы ледового городка должны быть готовы уже через три недели с даты заключения договора – то есть скоро мы уже сможем увидеть, что будет на площади Революции.

В прошлом году скульптуры объединяла тематика «Сказочный лес», а в этом - от сказочных мотивов отказались. Жители сами выбрали тему – «Ледяной аквариум». По техзаданию, городок разделят на несколько частей – ярмарку, дом Деда Мороза, елку и аттракционы. Не забыли и про символ наступающего года – кролика. Еще 15 скульптур будут по новой теме – «Ледяной аквариум». А еще будет три, а не две больших горки. Подробнее – читайте в нашем материале.

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