ФСБ проводит учения по ликвидации террористов в Челябинской области

Фото: УФСБ по Челябинской области

Сотрудники силовых структуры проводят в Челябинской области командно-масштабные учения «Молния - 2022». Согласно легенде, они должны пресечь террористический акт на Аргаяшской ТЭЦ.

— В процессе учения отрабатываются вопросы принятия решений и планирования мероприятий контртеррористической операции, закрепление навыков по организации действий сил и средств оперативного штаба при пресечении условного террористического акта на объекте топливно-энергетического комплекса, — прокомментировали в УФСБ по Челябинской области.

Фото: УФСБ по Челябинской области

Фото: УФСБ по Челябинской области

Масштабные учения проводятся с 29 по 30 июня. В них принимают участие сотрудники ФСБ, полиции, Росгвардии, СК, МЧС России, а также антитеррористические комиссии региона.

Участники «Молнии-2022» получают вводные задачи и выполняют их. Действия сотрудников ведомств оценивает руководитель учений, генерал-лейтенант ФСБ Дмитрий Иванов.

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