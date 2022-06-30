«Не узнали места вокруг себя»: в Челябинской области потерялись пожилые супруги-грибники

Мужа с женой вывели из леса. Фото: писково-спасательная служба Челябинской области

В Челябинской области пропали пожилые супруги. Жители Миасса поехали в лес за грибами и заблудились.

— Они вышли ранним утром на сбор грибов и уже через несколько часов поняли, что не узнают места вокруг себя, — рассказали в региональной поисково-спасательной службе.

Пенсионеры три часа пытались понять, где оказались, прежде чем сдались и позвонили спасателям.

Спасатели, которым уже много раз приходилось искать заблудившихся, всего за полчаса обнаружили оставленную грибниками машину. От нее по следам и приметам местности, которые описали супруги, они пошли за миасцами.

Вскоре поисковая группа и пенсионеры встретились. Горожан проводили обратно до машины, медицинская помощь супругам не потребовалась.

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