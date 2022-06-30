Стажировка в доме моды: сразу две школьницы из Коркино стали лучшими во всероссийском конкурсе эскизов одежды

Дизайнер Игорь Гуляев разбирает эскизы Ангелины Кидрасовой и других участников конкурса MTS-Fashion

Проект «Поколение М» подвел итоги всероссийского конкурса эскизов одежды «MTS-Fashion». Наставники проекта – дизайнеры Игорь Гуляев и Юлия Далакян – отметили сразу двух школьниц из Коркино, одна из которых завоевала главный приз проекта – стажировку в модном доме в Москве.

Эскизы Индиры Чиняевой (16 лет) отметил дизайнер Игорь Гуляев – юная художница заняла третье место в конкурсе «MTS-Fashion» для начинающих модельеров от 11 до 18 лет. Титул лучшего молодого модельера проекта по версии дизайнера Юлии Далакян завоевала Ангелина Кидрасова (15 лет), загрузившая на сайт проекта «Поколение М» эскизы четырёх коллекций одежды, – её ждёт стажировка в модном доме в Москве.

Ангелина Кидрасова на мастер-классе по дизайну одежды FashionDay Поколения М

«Я уже больше 5 лет занимаюсь дизайном одежды и академическим рисунком, что мне помогает в создании эскизов одежды. За это время у меня накопилось много работ и перед тем, как загружать их на конкурс, я очень внимательно отбирала лучшие, которые хотела показать Игорю Гуляеву на встрече в Челябинске. В этом году я смогла посетить его мастер-класс и получить профессиональную оценку моих эскизов, и увидела показ коллекции его модного дома – такой «интенсив» меня очень вдохновил, я поняла, что нужно развиваться в этом направлении дальше. Новость о том, что мои работы отметила Юлия Далакян, еще раз доказала это», – рассказала Ангелина Кидрасова, победитель конкурса «MTS-Fashion».

«Южноуральские подростки активно участвуют в проекте «Поколение М» и ежегодно приносят победы в копилку Челябинской области, которая в этом году стала и лидером по количеству загруженных работ на конкурс fashion-эскизов. Мы рады, что молодые дизайнеры откликнулись на наши образовательные мероприятия в сфере дизайна одежды, приняли участие в региональном этапе, который проходил в рамках «FashionDay «Поколения М» и смогли показать наставникам fashion-направления эскизы, ставшие лучшими среди тысяч присланных работ. Уверен, образовательный проект в сфере моды, который мы провели в Челябинске этой весной совместно с Игорем Гуляевым, помог молодым дизайнерам раскрыться и вдохновил на дальнейшее развитие», – отметил директор МТС в Челябинской области Андрей Березной.

В этом году в рамках проекта «Поколение М» дизайнер Игорь Гуляев провёл творческую встречу, а также открытое портфолио-ревью для начинающих дизайнеров Челябинской области - участников конкурса «MTS-Fashion». Кульминацией образовательного проекта «FashionDay «Поколения М» в столице Южного Урала стал показ коллекций модного дома IGOR GULYAEV и молодых дизайнеров – студентов – из Челябинска.

Индира Чиняева, победитель конкурса MTS-Fashion, на мастер-классе Игоря Гуляева FashionDay Поколения М

Проект «Поколение М» объединяет идею развития творческих способностей детей из регионов России и благотворительную механику. На основной онлайн-площадке проекта — pokolenie.mts.ru — дети со всей страны могут проявить таланты, участвуя в конкурсах, мастер-классах и интерактивных упражнениях от российских звезд по разным направлениям. В творческую группу «Поколения М» входят более 250 признанных мастеров: педагоги Третьяковской галереи и ГИТИСа, певица Полина Гагарина, модельеры Вячеслав Зайцев и Игорь Гуляев, режиссеры Владимир Грамматиков и Александр Адабашьян, студия «Непоседы» и другие. За время проекта в конкурсах «Поколение М» стали победителями 699 детей из 69 регионов страны. В награду лучшие участники получают широкие творческие возможности: от стажировок в крупнейших компаниях страны до выхода на большую сцену вместе со звездами, выставок собственных работ в Третьяковской галерее и поступления в ГИТИС. Все активности в группах и на сайте «Поколения М» МТС конвертирует в деньги и переводит на лечение тяжелобольных детей. В рамках «Поколения М» собрано более 22 миллионов рублей, которые направлены на лечение 69 детей.

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