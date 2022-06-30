Не крыша, а решето: в Челябинской области отремонтируют школу, в которую учителя ходили с ведрами

В крыше нашли множество дыр. Фото: прокуратура Челябинской области

В Кунашакском районе начали ремонт аварийной школы. За борьбой с протечками и плесенью в здании, где учатся дети, проследит прокуратура.

По словам родителей учеников, крыша в школе Куяшского сельского поселения уже несколько лет находится в плачевном состоянии. В дождь по полам классов разливаются лужи. Промокли потолки и стены, из-за сырости появилась плесень. Во время ненастья сотрудникам школы приходилось расставлять по всем помещениям множество ведер для сбора текущей сквозь перекрытия воды.

Проведенная прокуратурой проверка подтвердила жалобы родителей.

Дети учились среди луж и ведер. Фото: vk.com/tulpankunashak

— Стены и потолки помещений на втором этаже школы (учебные классы, коридоры, спортзал) имеют многочисленные дефекты и повреждения, следы протекания. Причиной является аварийное состояние крыши, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева. Она добавила, что сотрудники надзорного ведомства нашли в школе также нарушения требований пожарной безопасности.

Директора школы оштрафовали за нарушение санитарных норм и пожарной безопасности в школе. В прокуратуре также потребовали устранить все нарушения в школьном здании и пообещай проследить за начавшимся ремонтом.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru