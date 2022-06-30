На заводе в Челябинской области рабочего насмерть придавило металлической конструкцией

Следователи проверят, выполнялась ли техника безопасности на заводе. Фото: Евгения ГУСЕВА

На заводе в Копейске обнаружили тело 34-летнего рабочего. По факту инцидента начата доследственная проверка. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

— По предварительной информации, рабочий получил смертельные травмы при демонтаже металлоконструкций, — прокомментировали в ведомстве.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе выполнялась ли рабочими техника безопасности. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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