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Происшествия30 июня 2022 13:46

На заводе в Челябинской области рабочего насмерть придавило металлической конструкцией

Проводится доследственная проверка
Рустам ЯХИН
Рустам ЯХИН
Следователи проверят, выполнялась ли техника безопасности на заводе.

Следователи проверят, выполнялась ли техника безопасности на заводе.

Фото: Евгения ГУСЕВА

На заводе в Копейске обнаружили тело 34-летнего рабочего. По факту инцидента начата доследственная проверка. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

— По предварительной информации, рабочий получил смертельные травмы при демонтаже металлоконструкций, — прокомментировали в ведомстве.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе выполнялась ли рабочими техника безопасности. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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