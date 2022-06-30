В Челябинске эвакуировали железнодорожный вокзал из-за сообщения о минировании

Фото: yandex.ru/maps
В Челябинске вечером в четверг, 30 июня, эвакуировали посетителей и сотрудников железнодорожного вокзала. К зданию стянулись сотрудники транспортной полиции и саперы из-за сообщения о минировании. Информацию об этом КП-Челябинск подтвердил источник в правоохранительных органах.
— Тревога оказалось ложной. Опасных предметов не обнаружено, — рассказал источник.
В начале июня из здания Челябинского государственного университета эвакуировали студентов и персонал. Поступило сообщение о минировании. Но в ходе проверки подозрительных предметов обнаружено не было.
Обновлено в 21:44.
В пресс-службе ЮУЖД информацию о минировании подтвердили. Там также добавили, что инцидент не повлиял на расписание поездов.
— 30 июня в 18:30 на основании анонимного сообщения неустановленного лица об угрозе минирования железнодорожного вокзала на станции Челябинск-Главный и пригородного вокзала производилась эвакуация пассажиров и работников, проводились оперативные мероприятия специальными службами. Движение поездов не прерывалось, — прокомментировали в ЮУЖД.
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