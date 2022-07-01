Стало известно, когда возобновят движение по Ленинградскому мосту

Для машин и автобусов пока будет открыта полоса в сторону ЧТЗ. Фото: natalyakotova74official/t.me

Мэр Челябинска Наталья Котова сообщила о запуске движения по Ленинградскому мосту с 15 июля. Напомним, он был закрыт на ремонт с 1 мая прошлого года.

— Трамваи поедут в оба направления. Автобусы и весь автомобильный транспорт пока только в сторону Тракторозаводского района. До конца лета движение будет открыто в полном объеме, — сообщила Наталья Котова.

Работы по реконструкции моста будут идти 20 сентября — так прописано в контракте. Но губернатор Алексей Текслер поставил задачу завершить работы на важном транспортном узле раньше.

— Хочу поблагодарить подрядчика за то, что пошел навстречу жителям города и восстанавливает движение по Ленинградскому мосту досрочно, — отметила мэр.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru