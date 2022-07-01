К кому пойти лечиться: в Челябинске назвали имена лучших врачей по итогам года

Лучшим конкурсантам вручили дипломы на собрании в Южно-Уральском государственном медицинском университете. Фото: минздрав Челябинской области

В Челябинске подвели итоги регионального этапа конкурсов «Лучший врач года» и «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием».

Проявивших себя докторов и медсестер поздравили на коллегии регионального минздрава. Награды медикам вручала первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт. Помимо победителей конкурса поощрили еще два десятка медработников, им вручили почетные грамоты федерального и регионального министерств здравоохранения.

Лучшими врачами и медсестрами по итогам 2021 года признали 17 челябинцев. Больше всего лауреатов – 6 человек – работает в Челябинской областной клинической больнице. В список также попали 5 сотрудников Челябинской областной детской клинической больницы и по два специалиста из регионального онкоцентра и челябинской ГКБ №11.

— Сначала участие в конкурсе меня взволновало, но затем я поняла, что за плечами уже есть определенный опыт и нужно пробовать. Нужно говорить жизни «да!», когда подобные предложения поступают, — поделилась впечатлениями одна из победительниц, эпидемиолог Центра онкологии и ядерной медицины Марина Бабикова.

Вот полный список лауреатов конкурса:

1 Архипова Наталья Васильевна, старшая медицинская сестра ГКБ № 11 г. Челябинск;

2 Бабикова Марина Сергеевна, врач-эпидемиолог ЧОКЦОиЯМ;

3 Гончарова Светлана Николаевна, врач клинической лабораторной диагностики ЧОКБ;

4 Герасимова Лариса Васильевну, врач-пульмонолог ЧОКБ;

5 Дружков Михаил Александровича, врач-радиолог ЧОКБ;

6 Каухер Светлана Ивановна, медицинская сестра палатная ЧОКБ;

7 Кокнаев Сергей Геннадьевич, врач-уролог ЧОКБ;

8 Кириллов Евгений Сергеевич, фельдшер скорой медицинской помощи ССМП;

9 Крупышева Елена Владимировна, фельдшер-лаборант ГКБ № 11 г. Челябинск;

10 Казакова Ольга Алексеевна, врач-дерматовенеролог ЧОККВД;

11 Мозерова Екатерина Яковлевна, врач-радиотерапевт ЧОКЦОиЯМ;

12 Масленникова Надежда Васильевна, врач-невролог ЧОДКБ;

13 Стяжкина Анастасия Леонидовна, врач-анестезиолог-реаниматолог врач-невролог ЧОДКБ;

14 Сунагатуллина Гульнара Рамазановна, врач-эндокринолог ЧОДКБ;

15 Лысова Оксана Анатольевна, медицинская сестра ЧОДКБ;

16 Старикова Олега Валентиновича, врач-травматолог-ортопед ЧОДКБ;

17 Ратушная Ксения Петровна, врача-ревматолога ЧОКБ.

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