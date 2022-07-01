В Челябинской области главврача больницы поймали на махинациях с ковидными выплатами

Главврач незаконно оформил себе пособие
Фото: Артем КИЛЬКИН
Главврача больницы в Челябинской области заподозрили в мошенничестве с использованием служебного положения.
По версии следствия, руководитель больницы незаконно получал «ковидные» выплаты. В 2020-2022 годах он включил себя в состав комиссии, работающей с больными коронавирусом, чтобы получить право на денежную выплату. В комиссии он формально числился, но фактически не работал.
— Преступление выявлено сотрудниками УФСБ по Челябинской области, — рассказали в региональном СУ Следственного комитета.
Сейчас продолжается расследование. Главврачу, если его вину подтвердит суд, будет грозить лишение свободы на 6 лет и штраф до 500 тыс. рублей.
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