В Челябинской области главврача больницы поймали на махинациях с ковидными выплатами

Главврач незаконно оформил себе пособие Фото: Артем КИЛЬКИН

Главврача больницы в Челябинской области заподозрили в мошенничестве с использованием служебного положения.

По версии следствия, руководитель больницы незаконно получал «ковидные» выплаты. В 2020-2022 годах он включил себя в состав комиссии, работающей с больными коронавирусом, чтобы получить право на денежную выплату. В комиссии он формально числился, но фактически не работал.

— Преступление выявлено сотрудниками УФСБ по Челябинской области, — рассказали в региональном СУ Следственного комитета.

Сейчас продолжается расследование. Главврачу, если его вину подтвердит суд, будет грозить лишение свободы на 6 лет и штраф до 500 тыс. рублей.

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