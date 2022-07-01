Заброшенный элеватор в Челябинске предложили переделать под модную пивную

На одном из этажей планируют сделать бар Фото: Hornews.com

В Челябинске выпускник ЧГИКа Евгений Темборовский придумал, что можно сделать с заброшенным элеватором. Об этом сообщает издание Hornews.com. Семиэтажная заброшка находится неподалеку от горсада имени Пушкина, и Евгений предложил сделать там культурный центр «Хлебный банк». Этот проект стал его дипломной работой, но идея пошла дальше и уже заинтересовала городскую администрацию.

Проект создал выпускник ЧГИКа Евгений Тумборовский Фото: Hornews.com

По словам выпускника, он вдохновлялся опытом творческого пространства «Свобода 2», но в отличие от него, элеватор находится ближе к центру и может стать популярным местом среди горожан. На первом и втором этажах Евгений предлагает сделать музей, на третьем — магазин товаров с символикой элеватора, а а четвертом — кафе-булочную.

Фото: Hornews.com

— Особенностью четвертого этажа является элеваторное оборудование для сушки и переработки зерна — маленький конвейер может двигаться, зерно сыпаться, — рассказывает Евгений.

И пока дети будут изучать, как перерабатывается зерно, взрослые смогут подняться на пятый этаж. А там их ждет бар с напитками из пшеницы — безалкогольными и крепкими. На шестом этаже Евгений предложил сделать ресторан «Хлебный» с видом на город.

Фото: Hornews.com

Хоть проектом и заинтересовалась администрация Челябинска, неизвестно, реализуется ли он в будущем. По словам автора, когда он прописывал диплом, не было никаких финансовых ограничений в сметах, а на деле это может оказаться слишком дорогим удовольствием для города.

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