«Ушли с дачи и пропали:»: в Челябинской области потерялись дети 3 и 5 лет

Отец не уследил за детьми на садовом участке Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Магнитогорске днем 30 июня пропали двое маленьких детей. Братья 3 и 5 лет ушли с дачного участка в СНТ «Строитель-3». После этого никто их не видел. На поиске по тревоге подняли сотрудников правоохранительных органов.

— Две группы задержания прибыли на место, одна принялась отрабатывать территорию СНТ, в то время как другая – близлежащие к садовому товариществу улицы, — рассказали в региональном управлении Росгвардии.

После тщательных поисков детей заметили примерно в километре от дачи. Они гуляли по пустырю между садами и многоквартирными домами. Братья не испугались заговорить с подошедшими взрослыми и назвали свои имена.

Убедившись, что перед ними именно улизнувшие с дачи дети, а не другая пара потерявшихся малышей, росгвардейцы забрали мальчиков с пустыря и передали отцу.

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