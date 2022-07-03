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Общество3 июля 2022 7:01

Губернатор Челябинской области записал видеообращение на Зюраткуле

Он прогулялся по экологической тропе
Сергей ГРУШАКОВ
Сергей ГРУШАКОВ
Алексей Текслер провел выходной на Зюраткуле

Алексей Текслер провел выходной на Зюраткуле

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел выходной день на Зюраткуле. Он прогулялся по экологической тропе, которая ведет на вершину, и записал видео для жителей региона.

- Каждый раз отмечаю, какой у нас замечательный регион, природа. Желаю каждому находить время, чтобы выбираться на природу, - сказал Алексей Текслер.

Кстати, в национальном парке начала работать лодочная станция и центр проката лодок. Прокатиться по озеру можно за 200 рублей.

Все об отдыхе на Зюраткуле, новых тропах и интересных местах, читайте в нашей статье.

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