«Куча машин на обочине»: в Челябинской области на М-5 разбились два автомобиля

Авария произошла в час пик. Фото: Светланка Александрова/vk.com

В Челябинской области на трассе М-5 в аварию попали два автомобиля. ДТП произошло 3 июля вечером на 1848 километре, возле поселка Витаминный.

Как удалось узнать КП-Челябинск, по предварительной информации, водитель легкового автомобиля пытался перестроить на двухполоске и врезался в идущим с ним в одном направлении «КИА». Пострадал водитель первого автомобиля.

- Две машины разбито, стоит три экипажа ДПС, много машин еще на обочине, - написали читатели КП-Челябинск.

Из-за ДТП движение по трассе было затруднено.

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