В Челябинске начали обкатку нового низкопольного трамвая

Фото: Дороги и транспорт Челябинской области. Миндортранс/t.me

В Челябинске вышел на обкатку новый низкопольный трамвай. Фотографией вагона поделился замминистра транспорта Челябинской области Александр Егоров в своем telegram-канале «Транспорт Челябинской агломерации».

— Новый вагон 2022 года вышел на улицы Челябинска на обкатку, — сообщил замминистра.

Скриншот: Транспорт Челябинской агломерации/t.me

В региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства сообщили, что на этой неделе вагон будут тестировать на территории депо, поскольку еще идет настройка оборудования.

Напомним, трамвай 71-628Ч изготовлен на Усть-Катавском вагоностроительном заводе, входящем в структуру Роскосмоса. В отличие от более ранних моделей, этот вагон полностью низкопольный — то есть маломобильные пассажиры и мамы с колясками могут заходить в любую дверь. В нем будут работать валидаторы для бесконтактной оплаты проезда, автоматическая система подсчета входящих и выходящих пассажиров и система пожаротушения на случай короткого замыкания. Кроме того, пассажирам обещают Wi-Fi и USB-розетки для подзарядки гаджетов.

Ранее новый челябинский трамвай похвалил гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин:

— Элегантный, современный и, главное, отечественный, а не из иностранных комплектующих, как некоторые наши конкуренты делали до поры. В условиях санкций и бегства из России трусливых наших и чужих олигархов, прихватывающих с полочки свои модные бренды, мы решили им противопоставить классную отечественную продукцию.

Всего таких вагонов в Челябинске будет 30 штук. Также ожидается обновление парка троллейбусов. Что будет со старым подвижным составом, — читайте в нашем материале.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru