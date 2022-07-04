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Происшествия4 июля 2022 6:08

Переходил на зеленый: в Челябинске машина сбила на зебре семилетнего мальчика

В Челябинске семилетнего мальчика сбили на пешеходном переходе
Олег КОСТЕНКО
Справа - машина виновник ДТП. Фото: Подслушано Ленинский Челябинск (official) / vk.com

Справа - машина виновник ДТП. Фото: Подслушано Ленинский Челябинск (official) / vk.com

В Ленинском районе Челябинска 29-летний мужчина на «Приоре» сбил семилетнего мальчика, который переходил дорогу по пешеходному переходу. Как утверждают очевидцы, ребенок бежал через дорогу на зеленый сигнал светофора.

— Была свидетелем этого, ребенок на зеленый шел, а водитель ехал на скорости уже на красный, — написала в группе «Подслушано Ленинский Челябинск (official)» очевидец Ольга Дмитриева.

Информацию о том, что ребенок переходил дорогу на зеленый подтвердили и в городском ГИБДД. После аварии мальчика доставили в больницу с травмами.

Жители Ленинского района говорят, что на этом участке дороги аварийные ситуации — не редкость.

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