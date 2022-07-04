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Общество4 июля 2022 6:51

«Будет исключительно велопешеходным»: Алексей Текслер на «Иннопроме» показал макет первого вантового моста в Челябинске

Губернатор Алексей Текслер на «Иннопроме» показал макет нового пешеходного моста в Челябинске
Ирина ФАДЮШИНА
Ирина ФАДЮШИНА
Макет моста и рендер будущего проекта. Фото: alexeytexlerofficial/t.me

Макет моста и рендер будущего проекта. Фото: alexeytexlerofficial/t.me

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер показал проект будущего пешеходного моста через реку Миасс. Он появится осенью 2023 года. Макет в масштабе 1:8 представили на выставке «Иннопром», которая сегодня стартовала в Екатеринбурге.

— Этот мост не просто красивая инсталляция или абстрактный макет. Это уменьшенная копия моста, который появится в Челябинске через год ко дню рождения города, — сообщил Алексей Текслер в своем telegram-канале.

Это будет первый вантовый мост в Челябинске. Он перекинется через реку Миасс и соединит городской бор с Университетской набережной, где строится спортивный кластер. Мост будет исключительно вело-пешеходным и станет частью сети велодорожек.

— Этот район становится еще одним центром притяжения в Челябинске. Кроме комплекса спортивных сооружений рядом расположится и будущий университетский кампус. Все вместе это сформирует красивое и современное прогулочное пространство, которыми областная столица раньше не была избалована, — отметил глава региона.

Алексей Текслер и Наталья Котова уже опробовали новый мост. Фото: alexeytexlerofficial/t.me

Алексей Текслер и Наталья Котова уже опробовали новый мост. Фото: alexeytexlerofficial/t.me

СПРАВКА КП

Габариты будущего моста: длина – 80 м, ширина – 7 м, высота – 38 м. Мост будет изготовлен на челябинском предприятии ООО «СПК-Чимолаи», входящем в Промышленную группу «КОНАР». Соглашение о совместном развитии велопешеходной инфраструктуры на «Иннопроме-2022» подписали губернатор Челябинской области Алексей Текслер и руководитель группы «КОНАР» Валерий Бондаренко.

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