На берег не вышел: в Челябинской области ищут мужчину, который исчез во время купания

Утонувшего искали до самой ночи. Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

На озере Еловое в Челябинской области второй день ищут пропавшего мужчину. Скорее всего, он утонул, рассказали в региональной поисково-спасательной службе.

Несчастный случай заметили отдыхавшие на пляже люди. 53-летний мужчина отправился купаться в озере, но в какой-то момент пропал из виду. Обратно на берег он не вышел.

Утонувшего пытались отыскать до наступления темноты. Спасатели осматривали озеро с борта лодки и опустили в воду «кошки», чтобы нащупать тело. Но усилия успехом не увенчались. С утра 4 июля поиски возобновились.

Напомним, тело утопленника обнаружили в конце прошлой неделе в реке Миасс в Челябинске.

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