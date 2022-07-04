Интерактивный концерт, оркестр волынщиков и песни из любимых фильмов: чем порадует фестиваль «Кармен» в Челябинской области

"Сказки Востока". Фото: челябинская филармония

В Челябинской области готовятся к международному фестивалю классической музыки имени Елены Образцовой «Кармен». Музыкальный форум откроется 15 июля в Сатке.

Как сообщает ИА «Уральский меридиан», на фестиваль приедут знаменитый пианист, народный артист России Юрий Розум, арт-проект «Тенора XXI века» и Оркестр волынщиков Москвы.

Музыканты будут выступать под открытым небом. Вход на фестиваль для всех желающих свободный.

Программу постарались составить так, чтобы порадовать слушателей с разными музыкальными вкусами.

Челябинская филармония представит интерактивный концерт «Сказки Востока». Южно-Уральский симфонический оркестр исполнит произведения Чайковского и Рахманинова. Оркестр волынщиков сыграет популярные композиции в концерте «От классики до рока», а «Тенора XXI века» исполнят песни из отечественных фильмов.

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