Дешевле Турции: из Челябинска запустят прямые авиарейсы в Казахстан

Алматы — бывшая столица Республики Казахстан (до 1997 года) Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Red Wings запустят прямые рейсы из Челябинска в Алматы (Казахстан). Первый вылет состоится 17 июля. Полетная программа рассчитана до 23 октября.

Рейсы будут по воскресеньям. Из Челябинска – в 14:25, обратный из Алматы – в 21:00. В пути 2 часа 45 минут. Лететь придется на Sukhoi Superjet 100 вместимостью 100 пассажиров.

— Алматы — самый крупный и развитый город Казахстана, является важнейшим направлением одновременно для делового и для рекреационного туризма, — отмечают в авиакомпании.

Минимальная стоимость билетов на сайте авиаперевозчика составляет 11 345 рублей.

Кстати, это почти в два раза дешевле, чем в турецкий Стамбул (от 23 440 рублей).

Куда еще можно у лететь за границу из Челябинска?

В настоящий момент из аэропорта имени Курчатова можно без пересадок добраться в Турцию (Анталья, Стамбул), Таджикистан (Душанбе, Худжанд), Армению (Ереван), Ош (Киргизия).

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