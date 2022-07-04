Самолет летящий в Магнитогорск пошел на экстренную посадку в Москве

Проблема возникла в самолете Sukhoi Superjet 100-95. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Самолет, летящий из Москвы в Магнитогорск, готовится к экстренной посадке в аэропорту «Шереметьево». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

– Самолет готовится к посадке из-за неисправности системы топливного расчета, – сообщил собеседник «Интерфакса».

Сообщается, что проблема возникла в самолете Sukhoi Superjet 100-95.

В табло «Шереметьево» информации о самолете нет.

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Как сообщили КП-Челябинск в аэропорту Магнитогорска, самолет уже успешно сел.

– Самолет вылетел из Москвы, долетел до Нижнего Новгорода. Там была обнаружена неисправность, после чего самолет вернулся, – объяснили в аэропорту.

Никто из пассажиров не пострадал.

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