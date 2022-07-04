Самолет летящий в Магнитогорск пошел на экстренную посадку в Москве

Проблема возникла в самолете Sukhoi Superjet 100-95.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Самолет, летящий из Москвы в Магнитогорск, готовится к экстренной посадке в аэропорту «Шереметьево». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
– Самолет готовится к посадке из-за неисправности системы топливного расчета, – сообщил собеседник «Интерфакса».
Сообщается, что проблема возникла в самолете Sukhoi Superjet 100-95.
В табло «Шереметьево» информации о самолете нет.
Обновлено
Как сообщили КП-Челябинск в аэропорту Магнитогорска, самолет уже успешно сел.
– Самолет вылетел из Москвы, долетел до Нижнего Новгорода. Там была обнаружена неисправность, после чего самолет вернулся, – объяснили в аэропорту.
Никто из пассажиров не пострадал.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru