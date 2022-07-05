Московские оперативники забрали водителя, приехавшего на угнанном авто в Челябинскую область

Угнанная иномарка. Фото: ГУ МВД по Челябинской области

В Челябинской области поймали водителя на только угнанном авто из Москвы. Hyundai остановили в 50 километрах от Челябинска. Сотрудникам ДПС машина показалась подозрительной, и они решили проверить у водителя документы.

Свидетельство о регистрации иномарки, которое показал 43-летний мужчина, вызвало у полицейских еще больше сомнений: оно походило на подделку. Номера тоже оказались поддельными. Автоинспекторы сверились с базой данных и выяснили, что Hyundai в розыске. Машину всего день назад угнали в Москве. А вот кто именно похитил машину, пока не ясно.

Как рассказали в региональном полицейском главке, водителя угнанной машины задержали и передали оперативникам, которые срочно прилетели за ним из Москвы. По данным КП-Челябинск, мужчина является фигурантом уголовного дела.

Челябинские сотрудники ГИБДД напоследок составили в отношении мужчины протокол об отказе от медосвидетельствования на состояние опьянения. За такое нарушение полагается штраф в 30 тыс. рублей и лишение водительских прав на 1,5 года.

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