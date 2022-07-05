В челябинский аэропорт без объяснения причин направили два самолета, летящих в Екатеринбург

Почему самолеты перенаправили в Челябинск, никто не объяснил Фото: Андрей АБРАМОВ

Накануне челябинский аэропорт имени Курчатова принял два самолета, которые летели в Екатеринбург. Рейсы из Благовещенска и Сочи приземлились в 13:56 и 14:06 соответственно. Самолеты простояли в Челябинске около полутора часов, а затем полетели в Екатеринбург, куда и должны были изначально.

С чем это связано, не уточняется. Погода в Екатеринбурге была хорошей, никаких сбоев в работе аэропорта тоже не было. Примерно в это время в Кольцово приземлился VIP-рейс с председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным. Вчера он выступал на форуме «Иннопром — 2022». Возможно, именно ради этого в Кольцово решили расчистить аэропорт и не пустить самолеты из Сочи и Благовещенска.

Как пишут РИА Новости со ссылкой на источник в кабмине, причину случившегося намерены выяснить в федеральном правительстве, ведь местным властям при визите делегаций всегда рекомендуется не мешать комфорту местных жителей.

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