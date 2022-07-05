Мурка взбесилась: в Челябинске ввели карантин из-за опасного вируса у домашней кошки

Человек может заразиться бешенством от животных Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Тракторозаводском районе Челябинска домашняя кошка умерла от бешенства. В частном секторе, где она жила, ввели карантин. Скорее всего, кошка подхватила вирус на улице, куда ее отпускали гулять.

Как уточнили в региональном управлении Россельхознадзора, за последнюю неделю от бешенства в Челябинской области погибли два зверя. Кроме кошки умерла дикая лиса в поселке Сурменевском Верхнеуральского района. В поселке сейчас также действует карантин.

Всего с начала года в регионе нашли 35 бешеных зверей. Чаще всего опасным вирусом заражались собаки: их среди погибших животных 15. Кроме того от бешенства умерли 9 лис, две енотовидных собаки, семь кошек и две домашние декоративные крысы.

— Люди заражаются от больных животных при укусе, оцарапывании. Вирус передается со слюной. Единственная профилактика бешенства у животных – регулярная вакцинация, — подчеркнули в Россельхознадзоре.

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