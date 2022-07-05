Дело – табак: в Челябинске бизнесмен накупил нелегальных сигарет на 4,3 млн рублей и все потерял

Фото: ГУ МВД по Челябинской области

Челябинские полицейские изъяли крупную партию нелегальных сигарет. В киоске на рынке в Советском районе, а также в машине торговца нашли 81 коробку с табачной продукцией без акцизных марок. Как сообщает ИА «Уральский меридиан», стоимость сигарет составила примерно 4,3 млн рублей.

Сигареты приобрел и хранил 55-летний индивидуальный предприниматель. Он собирался заработать на незаконной продукции, но полицейские забрали весь товар.

Сам бизнесмен теперь может на 6 лет попасть за решетку. В отношении него возбудили уголовное ело о приобретении и сбыте товаров без маркировки. До суда мужчина останется под подпиской о невыезде.

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