В Челябинске бизнесмен построил школу, где детей будут обучать по методике Монтессори

На строительство школы уже ушло 406 млн рублей Фото: Алексей Лаврик

В Челябинске бизнесмен Алексей Лаврик построил первую и пока единственную Монтессори-школу. Об этом сообщает chel.dk.ru. В здании на улице Островского сейчас идет ремонт помещений, благоустраивается участок, готов бассейн. Обучение здесь может начаться уже 1 сентября 2022 года.

— Мы решили построить школу не потому, что денег девать некуда, не потому, что нагрешили больше всех или решили таким образом след оставить в жизни. Мы строим школу потому, что верим в то, что делают основатели школы и педагоги, и сами любим детей, — говорит бизнесмен.

В школе смогут обучаться дети возрастом от 9-12 месяцев до окончания среднего звена. Правда, за это придется платить. Сейчас авторы школы называют сумму около 300 тыс. рублей в год без учета питания. На таких условиях в учреждение готовы принять до 350 детей. При этом на создание Монтессори-школы уже потрачено около 406 млн, и это еще не окончательная сумма.

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