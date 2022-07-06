В Челябинске возле ДС «Юность» засохли молодые деревья. Когда посадят новые?

Листья уже желтые. Фото: читатель КП-Челябинск

В Челябинске на Свердловском проспекте возле ДС «Юность» засохли новые деревья. Несмотря на теплую летнюю погоду, они уже стоят с сухими листьями. Рядом же проходит благоустройство нового городского сквера.

– Гарантийный срок на результат выполненных работ составляет 36 месяцев. В случае не приживаемости зеленых насаждений, растения будут заменены в рамках гарантийных обязательств за счет средств подрядной организации, – ответили на запрос КП-Челябинск в администрации Центрального района.

Кроме того, осенью в новом сквере планируют высадить 150 деревьев и почти 3 тысячи кустарников. Без зелени территория у «Юности» не останется

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