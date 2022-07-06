На телебашне в Челябинске в День семьи, любви и верности распустятся ромашки и сердечки

Подсветка включится на челябинской телебашне. Фото: мэрия Челябинска

8 июля челябинцы отметят День семьи, любви и верности. Праздник отмечается с 2008 года, а в июне текущего года он получил статус официального. В этот день в честь праздника на челябинской телебашне распустятся ромашки и сердечки.

— Южноуральцы из года в год заключают брак именно в этот день святых Петра и Февронии, 8 июля очень популярная дата для бракосочетаний, - отметили в отделе развития филиала РТРС «Челябинский ОРТПЦ». - Горожане все чаще стали зажигать на телебашне для своих любимых предложения руки и сердца, признания в любви, просьбы простить в нашем приложении «Башня света» - это очень трогательно и эффектно!

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