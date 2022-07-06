В Челябинске задержали юношу, который «заминировал» ТРК

Юноша позвонил в полицию и рассказал, что заминировал ТРК. Фото: ГУ МВД по Челябинской области

В Челябинске задержали 19-летнего мужчину, который позвонил в полицию и сообщил о минировании ТРК в центре города. Как сообщили в ГУ МВД по Челябинской области, после проверки опасных предметов не нашли, а вот юношу задержали.

— Со слов задержанного, противоправное деяние он совершил, находясь в состоянии алкогольного опьянения, — сообщили в полиции.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 207, которая предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 5 лет. Сейчас подозреваемый находится в СИЗО, решается вопрос об избрании меры пресечения.

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