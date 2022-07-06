В Челябинске напечатали 100 пряников в виде Аркаима

Фото: Юрия Макурова, предоставлено пресс-службой заповедника «Аркаим».

В Челябинске напечатали 100 пряников «Аркаим». Это пробная партия, которую привезут прямо в заповедник на XV областной фольклорно- этнографический фестиваль евразийских народов 8 июля.

— Предварительно договоренность с кондитерами достигнута до весны. К фестивалю организаторы напечатали первую пробную партию – 100 пряников, - сообщили в южноуральском минкульте.

Пряник очертаниями повторяет древний памятник в масштабе 1:1000. В составе мед, корица, мускатный орех, кардамон, яблочное пюре, вкусовые ощущения дополняет прослойка из джема черной смородины. Упаковка выполнена по аналогии с уральским пряником. Стоимость одного сладкого сувенира порядка 215-220 рублей. Аркаимские пряники в качестве подарка получат участники этнографического фестиваля.

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