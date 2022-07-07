Проработал всего неделю: в Челябинске директора МУПа отправили в СИЗО за взятку 100 тысяч рублей

Всего Илья Зарипов должен был получить 2,3 млн рублей Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В четверг, 7 июля, Металлургический районный суд Челябинска отправил в СИЗО директора МУП «Коммет» Илью Зарипова. Руководителя муниципального предприятия обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст. 290 УК РФ).

— По версии следствия обвиняемый в июле 2022 г. получил от руководителя коммерческой организации 100 тыс. рублей, которые являлись частью из ранее оговоренной суммы взятки 2,3 млн рублей за совершение действий входящих в его служебные полномочия при исполнении и оплате ранее заключенного договора, — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева

По решению суда, Илья Зарипов пробудет в СИЗО ближайшие два месяца.

Об обвиняемом известно, что ему 53 лет. Он возглавил «Коммет» почти за неделю до задержания, 28 июля. Учредителем муниципального предприятия является Комитет по управлению имуществом администрации города Челябинска. Основными видами деятельности предприятия значатся эксплуатация, ремонт, содержание и обслуживание зданий, строений, сооружений, жилищного фонда, инженерных сетей и других объектов.

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