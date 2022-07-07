На учениях в Челябинской области силовики предотвратили условный «теракт» и ликвидировали «бандформирование»

Фото: УФСБ по Челябинской области

В четверг, 7 июля, прошли учения силовиков под эгидой Национального антитеррористического комитета. Сотрудники ФСБ, МВД, ФСИН, МЧС и Росгвардии продемонстрировали умения по поиску и обезвреживанию условных незаконных вооруженных формирований и нейтрализации угрозы терактов.

— В процессе занятия отработаны практические действия с применением специальных средств имитации на местности, — рассказали в пресс-службе УФСБ по Челябинской области.

Такие учения позволяют повысить уровень межведомственного взаимодействия, закрепить навыки и умения сотрудников, а также отработать боевое слаживание, отмечают в ФСБ.

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