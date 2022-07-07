Нужно воспитывать свои таланты: в спортшколе «Трактора» назначат нового директора

Андрей Кудинов (слева) работал в должности директора СШ «Трактор» с мая 2019 года, его должность предложили Евгению Любимову. Фото: архив КП, соцсети

Об изменениях в руководстве одной из лучших хоккейных школ России сообщили сегодня, 7 июля, в Министерстве по физической культуре и спорту Челябинской области. Именно это профильное министерство является учредителем областной спортивной школы по хоккею «Трактор».

На портале в социальных сетях Минспорта сообщается о том, что пост директора спортшколы «Трактор» покинет Андрей Кудинов. Он проработал в этой должности более трех лет. Его место предложено занять главному специалисту по спортивному развитию хоккейного клуба «Трактор» 42-летнему воспитаннику челябинского хоккея Евгению Любимову (играл в челябинских командах «Мечел» и «Трактор»).

Такая рокировка, как сообщает Минспорт, связана с запуском регионального Центра Олимпийской подготовки по хоккею, который станет комплексной базой для подготовки спортивного резерва хоккейного клуба «Трактор». Перед новой структурой и самой школой будут ставиться новые амбициозные задачи, внедряться новые принципы работы и современный подход к тренировочному процессу.

Министр по физической культуре и спорту Александр Гриб поблагодарил Андрея Кудинова за проделанную работу. Глава регионального спортивного ведомства отметил:

— Важно углубить интеграцию системы детского хоккея в спорт высших достижений, улучшить взаимодействие с хоккейным клубом «Трактор» и повысить привлекательность школы для самых одаренных молодых хоккеистов.

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