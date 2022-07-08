Обманул на 9,5 млн рублей: полиция показала кадры задержания интернет-мошенника из Магнитогорска

Мужчина продавал в интернете мебель, путевки в санаторий и даже занимался недвижимостью Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Магнитогорске задержали 38-летнего мошенника, который «разводил» доверчивых людей через фейковые предложения в интернете. То он якобы продавал дешевую мебель, то путевки в местный санаторий и базу отдыха, также предлагал купоны в стоматологию и риэлтерские услуги. Общий ущерб составил 9,5 млн рублей.

От рук злоумышленника пострадало несколько человек. Один из потерпевших решил довериться черному риэлтеру, который пообещал ему жилье по выгодной цене. Однако мошенник, конечно же, не собирался выполнять свою работу. Получая нужную сумму, он скрывался, а затем тратил деньги на свои нужды.

Возбуждено несколько уголовных дел. Пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области опубликовала кадры задержания мошенника.

— Сколько людей обманули? На какую сумму? — спрашивают его оперативники.

— На большую.

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