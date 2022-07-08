В Челябинске появилась детская автозаправка с оригинальными машинами и бензином по 26 рублей за литр

Фото: администрация Челябинска
В челябинском Горсаду имени Пушкина появилась мини-АЗС. Ее по договоренности с мэрией построила нефтяная компания. Макет заправочной станции – центральная часть нового детского автогородка.
Вокруг основного «здания» заправки проложены дорожки с разметкой и установлены знаки. Для юных водителей подготовили необычный автопарк. Дети смогут покататься на «старинном» кабриолете, джипе и даже модели большегрузной машины (правда, без прицепа).
На АЗС есть колонка с нарисованными пистолетами и даже указана цена за воображаемый бензин: всего 26 рублей за литр (настоящее горючее на заправках для взрослых водителей примерно вдвое дороже).
Фото: администрация Челябинска
— Сейчас площадка работает в тестовом режиме, но уже на следующей неделе юные автолюбители смогут здесь играть и изучать правила дорожного движения, — рассказала мэр Челябинска Наталья Котова.
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