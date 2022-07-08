«Выбирайте место»: в мэрии Челябинска предупредили, что на части городских пляжей опасно купаться

В выходные обещают теплую погоду, челябинцы смогут отдохнуть у воды Фото: Иван МАКЕЕВ

В мэрии Челябинска попросили горожан тщательно выбирать место для купания, соблюдать осторожность в воде и не перегреваться во время пляжного отдыха.

— В черте города расположены 18 оборудованных пляжей, которые отвечают всем нормам безопасности. На трех из них запрещено купаться либо из-за особенностей рельефа, либо из-за близости к гидротехническим сооружениям, — напомнили в городской администрации.

В воду нельзя заходить на Городском пляже (рядом с улицей Худякова), пляжах «Каспийский берег» и «Русские забавы». Все они находятся на Шершневском водохранилище.

Половина работающих в этом году пляжей — муниципальные. Пройти туда можно бесплатно. На всех территориях есть навесы от солнца, сходни для удобного спуска в воду, туалеты и мусорные контейнеры. За безопасностью отдыхающих следят матросы-спасатели. А еще пляжи круглосуточно снимают видеокамеры.

Вот список пляжей, где купание разрешено:

Муниципальные (вход свободный):

- Пляж «Первоозерный», пер. Мамина, 1а, Первое озеро

- Пляж «Чуриловский», Чурилово, ул. Черничная, Первое озеро

- Пляж «Шершневский», ул. Шершневский бор, 6/1, Шершневское водохранилище

- Пляж «Новороссийский», ул. Новороссийская (рядом с домом № 79), озеро Смолино

- Пляж «Смолинский», Смолино, пер. Дачный, 2А/2, озеро Смолино

- Пляж «Белый парус», ул. Центральная, 3в/1, (Шершни) Шершневское водохранилище

- Пляж «Спортивный», ул. Магнитогорская, озеро Смолино

- Пляж «Чайка», Бродокалмакский тракт, озеро Первое

Частные:

- Пляж «Солнечный берег», в районе дома № 70\1 по ул. Хуторной, озеро Смолино

- Пляж «Хуторная 84» в районе дома № 84 по ул. Хуторной, оз. Смолино - Пляж «Ясень», в районе дома № 11/1 по переулку Большому (АМЗ), Шершневское водохранилище

- Пляж «Восточный берег», рядом с пансионатом ветеранов войны и труда на пересечении проспекта Давыдова – ул. Хохрякова, озеро Первое

- Пляж ГК «Березка», ул. Чапаева, 118, озеро Смолино

- Пляж ГК «Смолино парк», ул. Чапаева, 114, озеро Смолино

- Пляж «Tanzania Relax Beach», ул. Чапаева, 96б, озеро Смолино

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