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Происшествия9 июля 2022 5:52

Нашли только лодку: житель Златоуста таинственно исчез во время отдыха с коллегами

Житель Челябинской области пропал во время отдыха с коллегами на Долгобродском водохранилище
Ирина ФАДЮШИНА
Ирина ФАДЮШИНА
Мотор лодки был обмотан водорослями. Фото: ПСС Челябинской области

Мотор лодки был обмотан водорослями. Фото: ПСС Челябинской области

Спасатели ищут жителя Златоуста, который пропал в ночь с 7 на 8 июля на Долгобродском водохранилище. За день до ЧП он встретил компанию коллег, на моторной лодке перевез всю компанию на остров и вместе со всеми сел отдыхать.

— Неспешный пятничный вечер для компании плавно перешел в сон, а пропажу товарища обнаружили только на следующий день, — рассказали в поисково-спасательной службе Челябинской области. — На противоположном берегу была обнаружена лодка с винтом обмотанным водорослями.

К сожалению, следов выхода на берег нет, как и свидетелей ночного «путешествия». Сейчас специалисты прочесывают акваторию и береговую линию.

— Жаркая погода и выходные дни — самое время для отдыха на природе, но… чтобы избежать трагедии, независимо от места Вашего отдыха помните об элементарной осторожности, — напоминают в Поисково-спасательной службе.

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