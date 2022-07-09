Нашли только лодку: житель Златоуста таинственно исчез во время отдыха с коллегами

Мотор лодки был обмотан водорослями. Фото: ПСС Челябинской области

Спасатели ищут жителя Златоуста, который пропал в ночь с 7 на 8 июля на Долгобродском водохранилище. За день до ЧП он встретил компанию коллег, на моторной лодке перевез всю компанию на остров и вместе со всеми сел отдыхать.

— Неспешный пятничный вечер для компании плавно перешел в сон, а пропажу товарища обнаружили только на следующий день, — рассказали в поисково-спасательной службе Челябинской области. — На противоположном берегу была обнаружена лодка с винтом обмотанным водорослями.

К сожалению, следов выхода на берег нет, как и свидетелей ночного «путешествия». Сейчас специалисты прочесывают акваторию и береговую линию.

— Жаркая погода и выходные дни — самое время для отдыха на природе, но… чтобы избежать трагедии, независимо от места Вашего отдыха помните об элементарной осторожности, — напоминают в Поисково-спасательной службе.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте и Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru