«С разбегу разбил зеркала и начал бить»: драка мотоциклиста и водителя грузовика попала на видео

Мотоциклист с разбегу разбил зеркало Фото: кадр с видео

Вечером в пятницу, 8 июля, на перекрестке улицы 40-летия победы и Братьев Кашириных в Челябинске завязалась драка между мотоциклистом и водителем «Камаза».

— Мотоциклист напал на водителя «Камаза», разбил окно. Увидели, как мотоциклист с разбегу разбил зеркала и начал бить водителя с орами. Все длилось меньше минуты, — рассказала автор видео Анастасия Надуева в сообществе «Академ Риверсайд | Челябинск Сити | Соседи».

Действительно, на кадрах видно, что у грузовика выбито левое нижнее зеркало. По окну сложно понять: оно просто открыто или разбито. На двери «Камаза» можно увидеть надпись «Строймеханизация» — эта компания занимается обслуживанием дорог в Челябинске.

Что стало причиной конфликта, пока не ясно. Возможно, мотоцикл и грузовик не поделили полосу. В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области прокомментировали КП Челябинск, что заявлений от участников конфликта пока не поступало.

— При обращении в полицию кого-либо из участников происшествия по заявлению будет проведена проверка, направленная на установление всех обстоятельств инцидента.

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